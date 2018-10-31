Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Представители Минобороны РФ и ООН обсудили взаимодействие по миротворчеству

42
0 Оставить комментарий

Представители Минобороны РФ и ООН обсудили взаимодействие по миротворчеству

Москва, 31 октября. Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин провел переговоры с помощником генерального секретаря ООН по военным вопросам Карлосом Лойти. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе встречи Ильин и Лойти обсудили участие российских военнослужащих в операциях по поддержанию мира, а также дальнейшее взаимодействие ООН и Вооруженных сил РФ в вопросах миротворческой деятельности.

«Особое внимание было уделено вопросам аккредитации в системе ООН Международного противоминного центра ВС РФ, привлечения российских военнослужащих-женщин для работы на штабных должностях в миссиях ООН», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Лойти довел информацию о приоритетах деятельности и существующих потребностях ООН по расширению спектра миротворческих операций.

проинформировал о приоритетах деятельности и существующих потребностях ООН по расширению спектра миротворческих операций, в удовлетворении которых может быть оказано содействие. Сторонами была достигнута договоренность продолжать взаимодействие.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое