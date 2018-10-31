Появились новые подробности изнасилования дознавателя тремя высокопоставленными полицейскими в Уфе

Уфа, 31 октября. Стали известны подробности в деле об изнасиловании тремя сотрудниками правоохранительных органов своей коллеги — девушки-дознавателя — в Уфе.

Следователи подозревают в изнасиловании девушки трех сотрудников правоохранительных органов: 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району республики. Жертве изнасилования 23 года, она, по информации издания Рroufu.ru, — дочь высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Трое сотрудников правоохранительных органов устроили застолье и решили пригласить присоединиться к «празднику» коллегу. Девушка, не подозревая, что «торжество» обернется для нее изнасилованием, согласилась, так как не могла отказать старшему по званию. Над девушкой-дознавателем издевались до самого утра в здании отдела МВД по Уфимскому району в Уфе на улице Октябрьской революции. Позже девушка обратилась с заявлением в Следственный комитет.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Следственном комитете России сообщало, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В отношении девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемые в изнасиловании «стражи порядка» задержаны. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.