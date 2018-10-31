«Может выть голым на луну»: эксперт рассказал, как митрополит Драбинко бегал в трусах по Киево-Печерской лавре

Митрополит УПЦ МП Александр Драбинко в интервью украинским СМИ сделал ряд антироссийских заявлений.

«Мы наконец начинаем понимать, что мы не «Раша», как нас всех скопом обычно называли за границей», — заявил митрополит Драбинко.

По его словам, война изменила его отношение к России.

«До ее (войны. — Прим. ФАН) начала мы были с Россией православными братьями. Война показала, что мы далеко не братья. Не по-евангельски, не по-христиански с нами поступили «православные братья», — добавил Драбинко.

Более того, у РПЦ существует своя «фабрика троллей», считает митрополит.

«Судя по количеству публикаций — еще и какая!» — заявил он.

О том, чем вызваны подобные высказывания украинского митрополита и почему этот персонаж пользуется странной репутацией среди православных Украины, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал киевский общественный деятель и публицист Игорь Друзь.

— Игорь Михайлович, митрополит Александр Драбинко допустил резкие выпады в адрес России и РПЦ. А чем он вообще известен в Киеве?

— Митрополит Драбинко является, без преувеличения, самым недостойным клириком Украинской православной церкви. Он известен тем, что был уголовником, участвовал в различных финансовых махинациях, обворовал кафедральный собор, который строился. Кстати, этот собор под руководством Драбинко так и не был построен. Он собрал кучу жуликов и с их помощью разворовал почти все деньги, которые были выделены на строительство. Остались крохи, и в результате все провалилось.

— Это материальная часть, а в духовном плане?

— Драбинко — человек, который был осужден Синодом Украинской православной церкви Московского патриархата за недостойное поведение и даже хулу на Святого Духа. Это решение так и не было отменено.

— Крайне серьезное обвинение. И этот человек носит чин митрополита?

— Получился такой парадокс. С одной стороны, этот человек вроде бы как носит канонический сан, а с другой — осужден за грех, который, по словам Христа, «не простится ни в сем веке, ни в будущем». Но я уверен, что Драбинко действительно заработал именно такое наказание, которое Господь пообещал за этот грех.

— А какие принципы у такого человека?

— Этот человек абсолютно без принципов. То, что он сегодня начал говорить о том, что Россия — это «Раша» и т. д., объясняется лишь тем, что так сегодня развернулась политическая конъюнктура. На самом деле там нет принципов вообще. Я не люблю украинский национализм, но это хоть какие-то принципы, ради которых приверженцы этих нелепых и страшных идей, бывает, чем-то жертвуют. Но это искренние приверженцы, а что касается Драбинко, то это флюгер, который готов поворачиваться в любую сторону, лишь бы это сулило ему власть и деньги.

— Неужели все так запущено? И давно?

— Он начинал свою карьеру как искренний русский патриот. Притворялся патриотом единства Русской церкви. В своих диссертациях он разоблачал анафему Денисенко и расколы. Просто в то время было немодно быть украинским националистом на Украине, и Драбинко рисовал себя русским патриотом. Конечно, все эти статьи и диссертации писал не он.

— А чем же он занимался тогда?

— Другими вещами — воровал деньги, напивался, бегал по лавре голым в трусах, приставал к охранникам. Все это было. Это я знаю точно из достоверных источников. Кстати, именно поэтому, думаю, его не назначат главой т. н. «единой поместной церкви». Думаю, что этот странный человек уже понимает: ему это не светит, он стал одиозной фигурой.

Дело в том, что американские кураторы, под руководством которых и делается проект по «единой церкви» на Украине, ищут относительно вменяемых и нормальных клерков, послушных исполнителей. Но Драбинко — это тот персонаж, который может напиться и, условно говоря, выть голым на луну. А ведь такие случаи были! Одно время он превратил лавру в какой-то кабак, потому что прямо там устраивал совершенно дикие оргии и попойки. Так что у этого человека шансов нет.

— На что же он тогда рассчитывает?

— Он метит на нечто вроде должности управделами, мечтает стать серым кардиналом. И в этом плане он может, к сожалению, кое-чего достичь. Потому что «поместная церковь» делается из дегенератов, и Драбинко может пригодиться в силу своей беспринципности. Самое главное — не делать его такой публичной фигурой, главой.

— При этом Драбинко имеет что-то общее с униатами.

—Да, у него хорошие отношения с униатами и католиками. Он приятель Святослава Шевчука (предстоятель Украинской грекокатолической церкви. — Прим. ФАН), он ездил в Рим к папе римскому и неоднократно делал жесты в сторону католиков, словно говоря о том, что не против с ними соединиться.

Так что в этом плане он вполне устраивает и Ватикан, который, наряду с Вашингтоном, является соавтором проекта «единой поместной церкви» на Украине. Для Ватикана это переходный этап, чтобы потом эту «поместную церковь» включить в свое католическое лоно. И в этом плане митрополит Драбинко подходит вполне.