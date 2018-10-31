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Гимнаст Далалоян принес России первое с 1999 года золото ЧМ в многоборье

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Гимнаст Далалоян принес России первое с 1999 года золото ЧМ в многоборье

Доха, 31 октября. Россиянин Артур Далалоян выиграл золотую медаль на проходящем в Катаре чемпионате мира по гимнастике. 22-летний спортсмен показал результат 87,598 балла, опередив всех соперников. Третьим с 86,331 балла стал еще один россиянин Никита Нагорный.

В финальную стадию соревнований по многоборью Далалоян квалифицировался лишь с четвертым результатом, что, однако, не помешало ему праздновать победу. 

Отметим, медаль высшего достоинства, выигранная Далалояном, — это первое золото России на чемпионатах мира по гимнастике с 1999 года.

Автор: Федор Веснин
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