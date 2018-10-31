Эстония направит делегацию на экономический форум в Ялту

Таллин, 31 октября. Заместитель председателя Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков сообщил, что экономический форум в Ялте (ЯМЭФ), который состоится в апреле 2019 года, впервые посетят представители Эстонии.

По его словам, представители партии намерены приехать в Ялту​​​ и уже получили приглашение от организаторов форума. Состав эстонской делегации пока неизвестен.

Как отметил Русаков, эстонская сторона надеется, что форум «поможет налаживанию добрососедских отношений с Россией».

«На это и будут направлены контакты, которые мы надеемся наладить на форуме», — добавил он, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия открыта для сотрудничества с Эстонией на основе взаимного уважения интересов Москвы и Таллина.