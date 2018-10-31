Суд отклонил ходатайство Вышинского об отводе судьи

Киев, 31 октября. Херсонский городской суд отклонил ходатайство об отводе судьи, которое было внесено адвокатами главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В ходе сегодняшнего заседания суд должен был рассмотреть вопрос о продлении Вышинскому меры пресечения. В настоящее время в отношении Вышинского действует мера пресечения в виде содержания под стражей, однако срок ее действия заканчивается 4 ноября.

В ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе судьи, а также перенес заседание на 1 ноября.

«Суд перенесли на 11:30 завтрашнего дня, ходатайство об отводе судьи было отклонено», — передает телеканал «112 Украина».

Напомним, в середине мая служба безопасности Украины задержала главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Украинские правоохранители бездоказательно обвинили Вышинского в государственной измене и незаконном обращении с оружием. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.