Лукашенко рассказал, что нужно для разрешения конфликта в Донбассе

Минск, 31 октября. Конфликт на Украине нельзя разрешить без вовлечения США в переговоры по Донбассу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Минске.

Лукашенко считает, что украинский кризис можно разрешить, только если в нем не заинтересованы мировые игроки. Он подчеркнул, что решение проблемы Донбасса возможно, если никто не будет разогревать ситуацию на Украине и не делать ее опорной точкой противостояния России и Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе нужно обсуждать за столом переговоров со всеми вовлеченными сторонами.

«Если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли добьемся цели», — отметил белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости создания в Минске технического пункта контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним,что конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, после введения украинских войск на территорию ЛНР и ДНР.