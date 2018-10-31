Поток туристов увеличится! У крепости Орешек в Ленобласти открыли причал для теплоходов. ФАН-ТВ

В Ленинградской области у стен крепости Орешек на Ореховом острове состоялось торжественное открытие нового причала для пассажирских лайнеров. Новый объект транспортной инфраструктуры создаст водный маршрут между Петропавловской крепостью и Орешком. Длина причала — 90 метров, он позволяет принимать все типы судов.

«Два месяца прошло, мы стоим на полноценном объекте транспортной инфраструктуры, да где-то что-то, может быть, надо покрасить, может быть, где-то что-то подшлифовать. Задать тот эталон, тот бренд Ленинградской области, который мы сформировали. Это вопросы рутинные, которые будут доделаны легко и быстро. Я надеюсь, мы вдвое, втрое и в десять раз увеличим количество гостей и туристов здесь. Планируем проработать вопрос, вопрос достаточно серьезный: где мы к объекту транспортной инфраструктуры интегрируем вертолетную площадку и в интересах санитарной авиации, и в интересах туристического кластера», — отметил исполняющий обязанности начальника управления Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Стоимость объекта составляет около 50 миллионов рублей, он построен на деньги частных инвесторов. К нему будут швартоваться теплоходы вместимостью до 300 человек.

«Считаю, что проект удался и весной мы будем спокойно принимать корабли, которые будут везти туристов в крепость Орешек. Сейчас будут проходить согласование движения судов традиционные. Будем предлагать стоянку как одну из новых», — рассказал директор ООО «Конт» Алексей Обрядин.

«Музей готов принять туристов, сейчас у нас в этом году будет где-то 125 тысяч. Я считаю, что до 200 тысяч крепость готова принять», — подчеркнул заместитель директора музея истории Санкт-Петербурга, руководитель филиала крепости Орешек Сергей Орлов.

В скором времени у причала появится вертолетная площадка, которая будет использоваться для санитарной авиации и туристов. Планируется продолжить строительство подобных объектов в Киришах, Великом Новгороде, Выборге.