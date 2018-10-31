Лочин свободен: ополченца из Узбекистана спасали всем миром

Москва, 31 октября. Ополченец Руслан Бабажанов, позывной «Лочин», принимавший участие в боевых действиях в Донецкой народной республике, на днях обрел свободу. О том, как удалось помочь Руслану, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель находящегося в Петербурге Музея воинской доблести Донбасса общественный деятель Герман Владимиров.

«С Русланом все хорошо. Он уехал к себе во Владимирскую область, где в последнее время проживал. Его встретили мои нижегородские соратники и побратимы. Все это время они его курировали. О том, что Руслан задержан, первым узнал я и отреагировал должным образом», — сообщил Владимиров.

По словам Владимирова, в отличие от ситуации с Евгением Щербаком, также задержанным и находившимся под угрозой экстрадиции, где руководитель Музея воинской славы Донбасса единолично со всем разбирался, в судьбе Бабажанова принимали участие самые разные силы и персоналии, выручая Лочина воистину всем миром.

«С Русланом все было намного показательнее. Эта история действительно показала единство патриотических организаций, силовиков, законодателей-депутатов, которые вгрызлись за него, сделали множество запросов. Это и представители СМИ, естественно, повлиявшие на ситуацию. И результат налицо — Руслан на свободе! — заявил собеседник ФАН. — Ему дали возможности навести порядок в юридическом плане — документах и т. д. Я думаю, у каждого из защитников Русского мира должна быть такая возможность. Думаю, Руслан сейчас именно этим и будет заниматься, тем более что у него сейчас есть для этого все инструменты — столько появилось хороших знакомых. Помогут!»

Напомним, как уже ранее писало Федеральное агентство новостей, Руслан Бабажанов был задержан 28 сентября 2018 года в аэропорту Нижнего Новгорода. По запросу Интерпола ему грозила экстрадиция.