МИД РФ объяснил Климкину разницу между фейком и фактом

Москва, 31 октября. В министерстве иностранных дел России объяснили главе МИД Украины Павлу Климкину разницу между фейком и фактом в СМИ. Причиной стал скандал, разгоревшийся между украинской редакцией Vogue и русскоязычной редакцией журнала Harper's Bazaar.

Ранее Климкин в своем аккаунте в Twitter заявил, что раньше в МИД РФ «писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД».

Раніше в МЗС РФ писали тексти для пропагандистських каналів, тепер ці канали пишуть тексти для МЗС???? Але, зрештою, це все багато в чому одна кухня. А Росія остаточно котиться до своєї окремої реальності, при чому вже не від західного, а від усього адекватного світу — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 октября 2018 г.

Российское внешнеполитическое ведомство ответило на обвинения.

«Раньше колонку редактора для Harper's Bazaar писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали в Vogue Украина за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали вы — фейк», — говорится в записи российского МИД в Twitter.

Ранее в украинской версии Vogue появилась колонка главного редактора Ольги Сушко. Выяснилось, что текст почти полностью переписан из журнала Harper's Bazaar. Оригинальный текст был написан в 2006 году в редакторской колонке Шахри Амирхановой, вышедшей в русскоязычной версии Harper's Bazaar.