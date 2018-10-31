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МИД РФ объяснил Климкину разницу между фейком и фактом

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МИД РФ объяснил Климкину разницу между фейком и фактом

Москва, 31 октября. В министерстве иностранных дел России объяснили главе МИД Украины Павлу Климкину разницу между фейком и фактом в СМИ. Причиной стал скандал, разгоревшийся между украинской редакцией Vogue и русскоязычной редакцией журнала Harper's Bazaar.

Ранее Климкин в своем аккаунте в Twitter заявил, что раньше в МИД РФ «писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД».

Российское внешнеполитическое ведомство ответило на обвинения.

«Раньше колонку редактора для Harper's Bazaar писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали в Vogue Украина за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали вы — фейк», — говорится в записи российского МИД в Twitter.

Ранее в украинской версии Vogue появилась колонка главного редактора Ольги Сушко. Выяснилось, что текст почти полностью переписан из журнала Harper's Bazaar. Оригинальный текст был написан в 2006 году в редакторской колонке Шахри Амирхановой, вышедшей в русскоязычной версии Harper's Bazaar.

Автор: Регина Пак
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