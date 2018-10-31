Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Станцевавший» в пустыне Nissan Patrol попал в Книгу рекордов Гиннесса

45
0 Оставить комментарий

«Станцевавший» в пустыне Nissan Patrol попал в Книгу рекордов Гиннесса

Москва, 31 октября. Внедорожник Nissan Patrol показал «танец» в арабской пустыне, после чего уже в третий раз оказался в Книге рекордов Гиннеса. Видео «танца» было опубликовано в YouTube.

Новый рекорд Книги Гиннесса установило ближневосточное подразделение Nissan. В Дубае 180 внедорожников Patrol создали самую большую в мире «живую» фигуру пустынного сокола, парящего над арабскими песками. Все машины синхронно двигались по заранее размеченным линиям длиной почти 1,5 километра.

Таким образом был побит предыдущий рекорд, участие в котором принимали 36 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобильный производитель Nissan анонсировал сразу три дополнительные модификации для прошлого поколения внедорожника Nissan Patrol. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое