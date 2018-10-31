«Станцевавший» в пустыне Nissan Patrol попал в Книгу рекордов Гиннесса

Москва, 31 октября. Внедорожник Nissan Patrol показал «танец» в арабской пустыне, после чего уже в третий раз оказался в Книге рекордов Гиннеса. Видео «танца» было опубликовано в YouTube.

Новый рекорд Книги Гиннесса установило ближневосточное подразделение Nissan. В Дубае 180 внедорожников Patrol создали самую большую в мире «живую» фигуру пустынного сокола, парящего над арабскими песками. Все машины синхронно двигались по заранее размеченным линиям длиной почти 1,5 километра.

Таким образом был побит предыдущий рекорд, участие в котором принимали 36 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобильный производитель Nissan анонсировал сразу три дополнительные модификации для прошлого поколения внедорожника Nissan Patrol.