«Мы одной крови, нас делить нельзя»: мать капитана «Норда» призвала Киев отпустить сына

Москва, 31 октября. Мать капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко призвала киевские власти отпустить ее сына домой в Крым.

Мать капитана Евгения Горбенко записала для Киева видеобращение, в котором призывает «смягчить сердца» и вернуть сына.

«Мы одной крови, нас делить нельзя. Я верю, что вы меня услышите, и мой сын будет дома. За что он страдает? Он не заслужил этого, он труженик, потомственный моряк», — сказала она.

По ее словам, Горбенко в Крыму ждет семья и трое детей. Старшему сыну — 19 лет, а младшей дочери — три года. Евгения Горбенко уверена, что дело против ее сына политизировано, она выразила надежду, что сын скоро вернется домой.

Напомним, украинские пограничники задержали российского судно «Норд» в Азовском море в марте этого года. Двое членов экипажа смогли вернуться на родину через Белоруссию, семерых обменяли во вторник, 30 октября, на украинских моряков рыболовецкого судна «ЯМК-0041». Капитан «Норда» по-прежнему остается на Украине, его обвиняют по нескольким статьям, в том числе «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».