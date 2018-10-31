Сотрудникам СМИ России угрожают из Пентагона | 31 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Руководитель «ФАН» рассказал об угрозах военнослужащих Пентагона российским журналистам Сегодня руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев обратился к государственным органам России с призывом обеспечить безопасность работы российских СМИ. На личные почты и телефоны журналистов нашей страны, включая сотрудников агентства, приходят письма с угрозами, которые рассылает так называемое киберкомандование Пентагона. Текст посланий вызывает возмущение: «У России много проблем дома, вам не нужно вмешиваться в дела других народов. Позаботьтесь о своих внутренних проблемах, прежде чем пытаться исправить мир. Помогите нам сказать всем, чтобы они перестали играть в игру». Ранее в рассылке корреспонденции признались США. Генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев обратился к силовым структурам и общественным организациям России с просьбой отреагировать на эту попытку давления на российские СМИ.

Стало известно, какие украинские компании попадут под санкции России Правительство РФ завершает разработку документа об ответных мерах России на санкции Украины. О том, какие украинские предприятия могут попасть в «черный список», рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, ограничения могут коснуться тех компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией. При этом данные предприятия не являются критически важными для экономики нашей страны. «По сути, они дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется из других регионов и стран. При этом подобного рода операции подпитывают украинскую экономику, армию, украинскую политическую систему», — сказал Безпалько. По его словам, необходимость данных мер давно назрела.

Президент России обратился к соотечественникам с предложением расширить русскоязычное пространство Владимир Путин сегодня подписал новый вариант Концепции государственной миграционной политики. Об этом он заявил, выступая в Москве на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Документ направлен, в частности, на создание более комфортных условий для возврата в Россию на ПМЖ соотечественников из других стран. Также Концепция уточняет правила въезда, проживания и получения российского гражданства. «Многие барьеры в этой сфере сняты. Мы будем и дальше работать в этом направлении», — заявил Владимир Путин, добавив, что в последнее время число желающих вернуться на Родину увеличивается. Также глава государства пообещал оказывать поддержку тем, кому угрожает опасность, кто подвергается в своих странах беззаконным преследованиям. «Мы будем делать все, чтобы обеспечить им защиту и предоставить убежище», — сообщил Путин.