Сотрудникам СМИ России угрожают из Пентагона | 31 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Руководитель «ФАН» рассказал об угрозах военнослужащих Пентагона российским журналистам
Сегодня руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев обратился к государственным органам России с призывом обеспечить безопасность работы российских СМИ. На личные почты и телефоны журналистов нашей страны, включая сотрудников агентства, приходят письма с угрозами, которые рассылает так называемое киберкомандование Пентагона. Текст посланий вызывает возмущение: «У России много проблем дома, вам не нужно вмешиваться в дела других народов. Позаботьтесь о своих внутренних проблемах, прежде чем пытаться исправить мир. Помогите нам сказать всем, чтобы они перестали играть в игру». Ранее в рассылке корреспонденции признались США. Генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев обратился к силовым структурам и общественным организациям России с просьбой отреагировать на эту попытку давления на российские СМИ.
Стало известно, какие украинские компании попадут под санкции России
Правительство РФ завершает разработку документа об ответных мерах России на санкции Украины. О том, какие украинские предприятия могут попасть в «черный список», рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, ограничения могут коснуться тех компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией. При этом данные предприятия не являются критически важными для экономики нашей страны.
«По сути, они дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется из других регионов и стран. При этом подобного рода операции подпитывают украинскую экономику, армию, украинскую политическую систему», — сказал Безпалько.
По его словам, необходимость данных мер давно назрела.
Президент России обратился к соотечественникам с предложением расширить русскоязычное пространство
Владимир Путин сегодня подписал новый вариант Концепции государственной миграционной политики. Об этом он заявил, выступая в Москве на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Документ направлен, в частности, на создание более комфортных условий для возврата в Россию на ПМЖ соотечественников из других стран. Также Концепция уточняет правила въезда, проживания и получения российского гражданства.
«Многие барьеры в этой сфере сняты. Мы будем и дальше работать в этом направлении», — заявил Владимир Путин, добавив, что в последнее время число желающих вернуться на Родину увеличивается.
Также глава государства пообещал оказывать поддержку тем, кому угрожает опасность, кто подвергается в своих странах беззаконным преследованиям.
«Мы будем делать все, чтобы обеспечить им защиту и предоставить убежище», — сообщил Путин.
Сирийская арабская армия нашла большой склад оружия боевиков в провинции Хомс
Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество вооружения боевиков при прочесывании района Хула, расположенного на севере провинции Хомс. На тайном складе, найденном сирийскими военными, были спрятаны пулеметы Калашникова, снайперские винтовки, гранаты, минометы, самодельные ракетные установки. Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оставленное незаконными группировками оружие в освобожденных регионах Сирии.