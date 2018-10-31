Украинские раскольники хотят провести собор по автокефалии в Софийском храме Киева

Киев, 31 октября. Объединительный собор по созданию так называемой «автокефальной» церкви Украины должен состояться в Софийском храме в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

По его словам, Софийский собор является единственным «логичным» местом для проведения данного мероприятия. Зоря отметил, что этот храм является «кафедрой киевских архиереев с тысячелетней историей». Раскольники хотят провести собор по автокефалии именно здесь, так как собор является национальным музеем и не принадлежит ни одной из православных юрисдикций.

«С этой точки зрения это также нейтральное место для проведения такого мероприятия», — сказал Зоря в интервью изданию «Главком».

Евстратий Зоря также отметил, что в соборе смогут принять участие только те иерархи православной церкви, которые обратились к Константинопольскому патриархату. Это значит, что служители канонической православной церкви Московского патриархата не смогут присутствовать на мероприятии. Пресс-секретарь УПЦ КП также добавил, что в объединительном соборе будут участвовать представители Вселенского патриарха Варфоломея.

Отметим, что собор Святой Софии был построен в первой половине XI века в центре Киева. Согласно летописи, князь Ярослав Мудрый построил храм на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII-XVIII веков собор претерпел внешние изменения: был перестроен в стиле украинского барокко. В соборе представлен самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века. Также сохранились значительные фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен обратиться к Верховной раде с просьбой передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату. Это решение украинского президента связано с его солидарностью по отношению к процессу получения томоса украинской церкви.

Напомним, в сентябре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках подготовки к автокефалии украинской церкви. В Русской православной церкви предупреждали о возможных трагических последствиях этого решения, одним из которых может стать раскол православия. Тем не менее, Константинополь отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Кроме того, синод Константинопольского патриархата снял обвинения с предстоятелей двух раскольничьих церквей: предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария. В РПЦ это решение назвали канонически ничтожным, так как оно противоречит всем нормам церковного строя.

Отметим, что в Киеве также состоялся молебен о предоставлении автокефалии украинской церкви. РПЦ приняла решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Русской православной церкви также отметили, что надеются на отмену решения Константинополя по автокефалии украинской церкви.