Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия и Израиль обсудили контроль над вооружениями

329
0 Оставить комментарий

Россия и Израиль обсудили контроль над вооружениями

Москва, 31 октября. Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с первым заместителем генерального директора дипломатического ведомства Израиля Алоном Ушпизом в среду, 31 октября.

Во время переговоров стороны подробно обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в частности, делался акцент на проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Кроме того, дипломаты затронули тему контроля над вооружениями.

Ранее Рябков выразил уверенность, что ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет главной темой на встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Напомним, американский лидер заявил о намерении Вашингтона выйти из этого соглашения. 

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое