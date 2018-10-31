Россия и Израиль обсудили контроль над вооружениями

Москва, 31 октября. Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с первым заместителем генерального директора дипломатического ведомства Израиля Алоном Ушпизом в среду, 31 октября.

Во время переговоров стороны подробно обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в частности, делался акцент на проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Кроме того, дипломаты затронули тему контроля над вооружениями.

Ранее Рябков выразил уверенность, что ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет главной темой на встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Напомним, американский лидер заявил о намерении Вашингтона выйти из этого соглашения.