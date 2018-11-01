Что изменится в России с 1 ноября: новости от ГИБДД, «уголовное» видео, вопрос о повышении цен и пенсий

С первого ноября 2018 года россиян ждут очередные нововведения, как это обычно бывает в начале каждого месяца. На этот раз новшества коснутся Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и правил регистрации автомобилей. Пенсионеров, естественно, интересует вопрос — будут ли в России с 1 ноября повышены пенсии. Кроме того, всех волнует муссируемая в СМИ тема повышения цен: ждать ли этого или это очередная газетная утка. Ответы на эти вопросы и самые актуальные нововведения, вступающие в действие с 1 ноября, — в материале Федерального агентства новостей.

В уголовный суд — с видеокамерой

С 1 ноября 2018 года вступают в силу новые положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Новые правила регламентируют использование видеозаписывающей техники и касаются видеозаписей и видеонаблюдения. В частности, поправками в УПК предусмотрено использование видеонаблюдения в ходе судебных заседаний в уголовном судопроизводстве. Отныне в судебном заседании по уголовным делам можно по уважительным причинам принимать участие удаленно: по видеосвязи, в формате видеоконференции.

Новости для автомобилистов

С 1 ноября 2018 года в России меняются правила регистрации автомобилей. Новые правила закреплены в приказе МВД от 7 октября 2018 года. Этот приказ заменил аналогичный документ, действовавший с 2008 года.

Нововведения касаются обновления и упрощения процедуры постановки транспортного средства на учет, в том числе при наличии нескольких собственников. Изменения коснутся также сроков хранения госномеров, кроме того, будут введены электронные техпаспорта вместо бумажных и упрощена процедура замены двигателей. Новый приказ предусматривает выдачу прав нового образца.

Нововведения вступят в действие в начале ноября в соответствии с опубликованной 26 сентября 2018 года окончательной версией приказа №399 МВД «Об утверждении правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения», который заменяет приказ №1001 десятилетней давности.

Будет ли повышение пенсий с 1 ноября 2018 года

Пенсионные выплаты с 1 ноября 2018 года увеличиваться не будут, так как в течение нынешнего года уже были проведены индексации выплат: в январе, феврале и апреле.

Будет ли повышение цен с 1 ноября

Хотя различные издания пугают россиян непроверенной информацией о якобы повышении цен с 1 ноября, это не так. В частности, нет никаких официальных подтверждений того, что в ноябре якобы значительно повысятся цены на хлеб.

Наоборот, на фоне этих слухов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала территориальным управлениям ведомства усилить контроль за ценами на хлебобулочные изделия и муку.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне роста стоимости пшеницы и, соответственно, муки в России могут вырасти цены на хлеб и хлебобулочные изделия.