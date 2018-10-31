Путин подписал указ о лишении судей КС РФ представительских расходов

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении судей Конституционного суда средств на представительские расходы. Ранее судьи каждый месяц получали сумму в пять минимальных размеров оплаты труда и могли потратить эти деньги, не предоставляя отчета.

Кроме того, как следует из указа, опубликованного на официальном правовом портале РФ, члены семей судей КС теперь лишены ежемесячных выплат в случае потери кормильца.

Указ начнет действовать с 1 января следующего года. Обеспечивать судей КС служебными автомобилями и средствами на пользование всеми видами связи будут по-прежнему за госсчет.

Напомним, как следует из документов Минфина РФ, зарплата судей и главы Конституционного суда России в 2016 году составляла 614 тысяч рублей в месяц.