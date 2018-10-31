Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин подписал указ о лишении судей КС РФ представительских расходов

58
0 Оставить комментарий

Путин подписал указ о лишении судей КС РФ представительских расходов

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении судей Конституционного суда средств на представительские расходы. Ранее судьи каждый месяц получали сумму в пять минимальных размеров оплаты труда и могли потратить эти деньги, не предоставляя отчета.

Кроме того, как следует из указа, опубликованного на официальном правовом портале РФ, члены семей судей КС теперь лишены ежемесячных выплат в случае потери кормильца.

Указ начнет действовать с 1 января следующего года. Обеспечивать судей КС служебными автомобилями и средствами на пользование всеми видами связи будут по-прежнему за госсчет. 

Напомним, как следует из документов Минфина РФ, зарплата судей и главы Конституционного суда России в 2016 году составляла 614 тысяч рублей в месяц.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое