Киев, 31 октября. Украина могла бы обойтись без кредита МВФ, если бы не требовалось выплатить долги в 2019 году. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, с текущим состоянием экономики Украина могла бы не брать займы у МВФ. Однако в стране сформировался долг в 54 миллиарда долларов в период с 2007 по 2013 год, подчеркнул Порошенко.

Украинский президент заявил, что вину за долги Украины необходимо возлагать на «борцов за правду», в числе которых он назвал Юлию Тимошенко. Порошенко напомнил, что находясь на посту премьер-министра страны, Тимошенко взяла на себя обязанность повысить цену на газ для населения.

«Обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году, соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром, — «шерше ля фам» (ищите женщину), — заявил Порошенко.

Напомним, что правительство Украины повысило цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Это было обязательным условием для получения финансовой помощи от МВФ.

После повышения тарифов экс-премьер Украины Юлия Тимошенко привела митингующих украинцев к администрации Порошенко. В кабмине Украины подчеркнули, что недовольство украинцев повышением цен вполне нормально.

По словам экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко цены на газ в стране будут расти. В беседе с Федеральным агентством новостей он подчеркнул, что если украинская общественность не отреагирует на повышение цен, то власти продолжат увеличивать тарифы на газ.