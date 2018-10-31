«Шерше ля фам»: Порошенко нашел виновников миллиардных долгов Украины
Киев, 31 октября. Украина могла бы обойтись без кредита МВФ, если бы не требовалось выплатить долги в 2019 году. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.
По его словам, с текущим состоянием экономики Украина могла бы не брать займы у МВФ. Однако в стране сформировался долг в 54 миллиарда долларов в период с 2007 по 2013 год, подчеркнул Порошенко.
Украинский президент заявил, что вину за долги Украины необходимо возлагать на «борцов за правду», в числе которых он назвал Юлию Тимошенко. Порошенко напомнил, что находясь на посту премьер-министра страны, Тимошенко взяла на себя обязанность повысить цену на газ для населения.
«Обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году, соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром, — «шерше ля фам» (ищите женщину), — заявил Порошенко.
Напомним, что правительство Украины повысило цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Это было обязательным условием для получения финансовой помощи от МВФ.
После повышения тарифов экс-премьер Украины Юлия Тимошенко привела митингующих украинцев к администрации Порошенко. В кабмине Украины подчеркнули, что недовольство украинцев повышением цен вполне нормально.
По словам экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко цены на газ в стране будут расти. В беседе с Федеральным агентством новостей он подчеркнул, что если украинская общественность не отреагирует на повышение цен, то власти продолжат увеличивать тарифы на газ.
«Если наша нация покорно «съест» это повышение тарифов, то оно неизбежно продолжится», — заявил Кучеренко.