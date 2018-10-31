Минск, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал втягивание стран Восточной Европы в «различные военно-политические блоки». Об этом он заявил на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Лукашенко, Белоруссия из-за своей географии зажата между геополитическими гигантами. Он отметил, что страна не хочет оказаться на «острие блокового противостояния между Востоком и Западом». Он пояснил, что его государству предрекают судьбу «бастиона между Россией и НАТО».

«Если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тащить государства Восточной Европы в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам, этот регион стал бы трансграничным поясом стабильности и взаимодействия», — выразил мнение белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества между Минском и Вашингтоном.