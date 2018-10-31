Главные новости 31 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 31 октября.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в завершении своей речи на заседании Совета Безопасности ООН процитировал строчку из стихотворения Александра Пушкина в ответ на поддержку Западом госпереворота на Украине. Небензя ответил цитатой Пушкина западным странам, поддержавшим госпереворот на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не пожертвует суверенитетом страны ради «бесплатного газа». Порошенко сообщил украинцам, что дешевого газа не будет.

Пентагон атаковал российских журналистов. Представители прессы получали угрозы в виде SMSс-сообщений и писем на электронную почту. Под ударом оказались в том числе и сотрудники ФАН. Наше издание требует от властей тщательно расследовать инцидент. Пентагон атакует российских журналистов. ФАН требует реакции властей и правозащитников.

Два вертолета летели вместе по маршруту, после чего один из них потерпел крушение по неизвестным на данный момент причинам. Вертолет разбился в Афганистане, погибли 20 человек.

Первые фото с места взрыва возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Архангельске появились в Сети. Появились первые фото с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске.

Украинский дипломат Владимир Василенко «прошелся по России» на предвыборном форуме лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Украинский дипломат Василенко заявил, что необходимо «уничтожить Россию».

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что в случае прихода к власти будет добиваться компенсации от России за «агрессию» и «причиненный вред», назвав в качестве примера для подражания компенсацию за вторжение Ирака в Кувейт. Тимошенко призвала Украину брать пример с Кувейта.

Возле здания Федеральной службы безопасности в Архангельске прогремел взрыв. Взрыв прогремел возле здания ФСБ в Архангельске, есть пострадавшие.

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему Украина проиграла гражданскую войну. Политолог рассказал, почему Украина проиграла гражданскую войну.

Российские экономисты рассказали, к чему приведет страну отказ от доллара. По их мнению, дедолларизация не сможет не повлиять на отечественную экономику, однако для россиян риски носят только теоретический характер. Эксперты рассказали, к чему приведет Россию отказ от доллара.