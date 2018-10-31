Кириенко рассказал о рекордном числе заявок на конкурсе президентских грантов

Москва, 31 октября. В 2018 году на конкурс грантов президента России поступило рекордное количество заявок. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, на второй этап конкурса президентских грантов поступило около 10 тысяч проектов, это самое большое количество заявок за всю историю конкурса с 2006 года.

«Суммарно на два конкурса этого года подано 19 тысяч проектов, в прошлом году было 16 тысяч проектов», — сказал Кириенко.

Он также добавил, что в нынешнем году значительно увеличилось количество проектов-победителей из малых городов и сельской местности. В 2018 году такие НКО получат более 1,2 миллиарда рублей на реализацию своих проектов.

По итогам первого этапа конкурса президентских грантов в 2018 году поддержку получили более 1,5 тысячи проектов на общую сумму более трех миллиардов рублей. По итогам второго этапа конкурса Фонд президентских грантов планирует распределить 4,5 миллиарда рублей.