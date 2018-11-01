Сирия новости 1 ноября 07.00: курды продолжают терять боевиков в Ракке; США передали ИГИЛ новую партию оружия и боеприпасов

Сирия, 1 ноября. Курды продолжают терять боевиков в Ракке; США передали ИГИЛ1 новую партию оружия и боеприпасов; боевики на севере Хамы усиливают свои позиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: перебросили подкрепления из Ракки в провинцию Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: проводит принудительную мобилизацию мирных жителей на восточном берегу Евфрата.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: захватили хлебный завод в Джиср аш-Шугуре.

«Сирийская свободная армия»: потеряла троих боевиков в Африне.

«Народное сопротивление восточных районов»: ликвидировало троих боевиков SDF в Ракке.

«Ахрар аш-Шам»: была атаковала «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии.

Провинция Латакия

Ситуация в долине Аль-Габ продолжает накаляться. Радикальные группировки, отвергшие сочинские соглашения не только не хотят выходить из района будущей демилитаризованной зоны, но и пытаются установить полный контроль над данными территориями, выдавливая «умеренные» формирования. Так, например, Telegram-канал @News_Turkey1 сообщает о том, что боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковал силы «Ахрар аш-Шам» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в районе населенного пункта Эр-Рудж. По информации источника, в ходе боя обе стороны понесли значительные потери. Более точная информация уточняется.

Провинция Алеппо

На северо-западных территориях провинции Алеппо, подконтрольных боевикам протурецких вооруженных группировок, подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» продолжают свою партизанскую операцию «Гнев Оливок». YPG напали на блокпост «Бригады Султан Мурад» из состава ССА в деревне Мариамейн. Об этом сообщает источник в Twitter (@raedsyrian002). В результате атаки курдам удалось ликвидировать трех и ранить еще нескольких боевиков данной вооруженной группировки.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократическим силам Сирии» до сих пор не удалось вернуть под свой контроль ранее перезахваченные боевиками ИГИЛ территории на восточном берегу Евфрата. Более того, как передает Telegram-канал @Eye_on_the_north, террористы проводят принудительную мобилизацию мирного населения в городе Хаджин и отбитой у курдов в прошлое воскресенье деревне Багуз-Фокани.

Как сообщает Telegram-канал @nors2017, ссылаясь на неподтвержденную пока информацию от своих местных источников в провинции, представители американских спецслужб передали террористам ИГИЛ в «Хаджинском кармане» партию вооружения и боеприпасов.

Одновременно с этим, отряд из нескольких сотен боевиков «Демократических сил Сирии» прибыл в район населенного пункта Эль-Бусейра из провинции Ракка. Как пишет Euphrates Post, данное подкрепление будет задействовано как в возвращении ранее утраченных территорий на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, так и в обороне населенного пункта Шхиль.

Провинция Идлиб

Telegram-канал @SYRIA_BLUS передает, что боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось захватить территорию хлебного завода в Джиср аш-Шугуре и таким образом сохранить за собой главенствующую роль среди других группировок в этом районе. Источник отмечает, что террористы регулярно устраивают в Джиср аш-Шугуре погромы магазинов, отнимают у мирных жителей продукты питания и просто грабят их, что закономерно приводит к недовольству местного населения и существенно обостряет ситуацию.

Провинция Ракка

Местные ополченцы из провинции Ракка продолжают оказывать вооруженное сопротивление курдским вооруженным формированиям. Об этом пишет Telegram-канал @hbncng. Формированием «Народное сопротивление восточных районов» в населенном пункте Хамрет-Баласем был подорван автомобиль «Демократических сил Сирии», на котором курды осуществляли патрулирование местности. В ходе диверсии ополченцами было ликвидировано трое боевиков SDF.

Напомним, местные жители оккупированных «Демократическими силами Сирии» территорий на северо-востоке Сирии воспринимают присутствие курдских вооруженных формирований на своих землях как оккупацию. Репрессивная политика SDF по отношению к арабскому населению вынудило многих мирных жителей уйти в ополчения.

Провинция Хама

Радикальные вооруженные группировки продолжают игнорировать сочинские соглашения и готовятся к ведению боевых действий. Так, по данным Telegram-канала @Homs_Media_observator, боевики «Джейш аль-Изза» продолжают укреплять свои позиции в окрестностях Аль-Латамины, используя в качестве укрытий и опорных пунктов. Как сообщают местные источники, в данной район в настоящее время стягиваются силы данной группировки.

По информации источника в Twitter (@SyriawatanNews), продолжает сохранять свое присутствие в районе населенного пункта Гадфа и группировка «Ахрар аш-Шам» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)