Почти 5 млрд рублей направят победителям второго конкурса грантов президента РФ
Москва, 31 октября. 4,7 миллиарда рублей будет направлено победителям второго конкурса президентских грантов 2018 года на развитие гражданского общества.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда президентских грантов, 2 022 некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны вошли в перечень победителей, который был сформирован на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества.
«По итогам второго конкурса 2018 года между ними будет распределено почти 4,7 миллиарда рублей (4 690,22 миллиона)», — указано в сообщении.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о самых крупных проектах, которые получили президентский грант в 2018 году.
Напомним, по итогам первого этапа конкурса президентских грантов в 2018 году поддержку получили более 1,5 тысячи проектов на общую сумму более трех миллиардов рублей.