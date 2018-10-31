Почти 5 млрд рублей направят победителям второго конкурса грантов президента РФ

Москва, 31 октября. 4,7 миллиарда рублей будет направлено победителям второго конкурса президентских грантов 2018 года на развитие гражданского общества.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда президентских грантов, 2 022 некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны вошли в перечень победителей, который был сформирован на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества​​​.

«По итогам второго конкурса 2018 года между ними будет распределено почти 4,7 миллиарда рублей (4 690,22 миллиона)», — указано в сообщении.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о самых крупных проектах, которые получили президентский грант в 2018 году.

Напомним, по итогам первого этапа конкурса президентских грантов в 2018 году поддержку получили более 1,5 тысячи проектов на общую сумму более трех миллиардов рублей.