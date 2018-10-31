Муха против слона: в Госдуме призвали НАТО не играть мускулами

Наиболее масштабные за последние годы военные учения НАТО Trident Juncture призваны предостеречь Россию от «военного авантюризма». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к Альянсу.

«Учения НАТО в Норвегии призваны предостеречь Россию от военного авантюризма», — сказал источник.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Trident Juncture спровоцировали очередной виток напряжения.

«Недружественные действия в отношении нашей страны являются беспрецедентными и носят наступательный характер. Если сравнивать Trident Juncture с нашими учениями «Восток-2018», то нельзя не отметить, что они, во-первых, проводились вдалеке от западных границ, а во-вторых, носили явно оборонительный характер. Норвегия же — это страна НАТО. Столь крупные учения не могут не настораживать», — говорит член нижней палаты парламента.

По словам депутата Госдумы, Россия на действия НАТО будет реагировать адекватно и своевременно и все сделает для укрепления своей обороноспособности. Он также призвал Альянс не играть мускулами.

«На мой взгляд, это не идет на пользу странам блока НАТО, которые пытаются играть мускулами. При этом не понимая, что эти мускулы против ядерного щита нашего государства — все равно что муха против слона. При этом надо понимать, что мы никогда не вынашивали и не вынашиваем агрессивных планов в отношении какого-либо государства, какую бы политическую окраску оно ни имело», — подчеркивает Юрий Швыткин.

Россия всегда выстраивала отношения со своими партнерами и прочими странами на принципах взаимоуважения, соблюдая свои и их национальные интересы. Вместе с тем парламентарий выразил уверенность в том, что мировое сообщество должно обратить внимание на попытки Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, США увеличивают количество учений вблизи российских границ и давят на Иран.

«Все это ведет к эскалации напряженности в мире в целом. Несложно предугадать, что если здравый смысл не победит, то, к сожалению, могут наступить очень серьезные последствия», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.