«Санкции контрпродуктивны»: Саркози призвал Запад «протянуть руку России»

Париж, 31 октября. Санкции Запада против России контрпродуктивны, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

Саркози раскритиковал политику Запада по отношению к России. Он назвал ее ошибкой.

«Европа и Россия должны работать в условиях доверия, — отметил он в интервью Le Point. — Санкции контрпродуктивны».

Он подчеркнул, что на данный момент западные страны делают все, чтобы «подтолкнуть Россию в объятия Китая». Саркози призвал задуматься о последствиях угроз в адрес Москвы, в частности перекрыть ей доступ к международным финансам. Экс-глава Франции считает «необходимым протянуть руку России».