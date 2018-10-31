«Санкции контрпродуктивны»: Саркози призвал Запад «протянуть руку России»
Париж, 31 октября. Санкции Запада против России контрпродуктивны, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
Саркози раскритиковал политику Запада по отношению к России. Он назвал ее ошибкой.
«Европа и Россия должны работать в условиях доверия, — отметил он в интервью Le Point. — Санкции контрпродуктивны».
Он подчеркнул, что на данный момент западные страны делают все, чтобы «подтолкнуть Россию в объятия Китая». Саркози призвал задуматься о последствиях угроз в адрес Москвы, в частности перекрыть ей доступ к международным финансам. Экс-глава Франции считает «необходимым протянуть руку России».
«Владимир Путин, какими бы ни были разногласия между нами, вернул Россию на авансцену. Последний чемпионат мира по футболу показал прекрасное лицо России», — обратил внимание французский политик.