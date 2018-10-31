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«Санкции контрпродуктивны»: Саркози призвал Запад «протянуть руку России»

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«Санкции контрпродуктивны»: Саркози призвал Запад «протянуть руку России»

Париж, 31 октября. Санкции Запада против России контрпродуктивны, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

Саркози раскритиковал политику Запада по отношению к России. Он назвал ее ошибкой.

«Европа и Россия должны работать в условиях доверия, — отметил он в интервью Le Point. — Санкции контрпродуктивны».

Он подчеркнул, что на данный момент западные страны делают все, чтобы «подтолкнуть Россию в объятия Китая». Саркози призвал задуматься о последствиях угроз в адрес Москвы, в частности перекрыть ей доступ к международным финансам. Экс-глава Франции считает «необходимым протянуть руку России».

«Санкции контрпродуктивны»: Саркози призвал Запад «протянуть руку России»

«Владимир Путин, какими бы ни были разногласия между нами, вернул Россию на авансцену. Последний чемпионат мира по футболу показал прекрасное лицо России», — обратил внимание французский политик.

Автор: Катерина Иванова
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