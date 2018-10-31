Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Британцы сожгут чучело поедающего торт Бориса Джонсона в ночь Гая Фокса

33
0 Оставить комментарий

Британцы сожгут чучело поедающего торт Бориса Джонсона в ночь Гая Фокса

Москва, 31 октября. Жители города Эденбридж на юге Великобритании подготовились к празднованию ночи Гая Фокса — они создали 11-метровое чучело экс-главы МИД Соединенного королевства Бориса Джонсона.

Процесс создания чучела был снят на видео, которое в среду Общество Edenbridge Bonfire опубликовало в Facebook.

«Мы более 20 лет шутим над скандально известными знаменитостями. В этом году мы выбрали Бориса Джонсона из-за его бесконечных выходок», — говорится в комментарии общества Edenbridge Bonfire.  

Джонсон изображен в велосипедном шлеме, он поедает торт, украшенный звездами ЕС и не требующей перевода аббревиатурой FU.

Отметим, в прошлом году в Эденбридже сожгли чучело продюсера Харви Вайнштейна, а годом ранее — Дональда Трампа. Напомним, ночь Гая Фокса празднуется в Великобритании 5 ноября — в годовщину неудачной попытки подрыва парламента в начале XVII века.   

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое