Фонд президентских грантов намерен в следующем году провести 3 конкурса — Кириенко

Москва, 31 октября. Фонд президентских грантов в следующем году увеличит поддержку, оказываемую социально значимым проектам некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, в следующем году фонд может провести сразу три конкурса для оказания предметной поддержки НКО.

«Ставим задачу впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года», — сказал Кириенко.

Он также сообщил, что в текущем году на конкурс грантов президента России поступило рекордное число заявок. Речь идет о 10 тысячах заявок только на втором этапе конкурса.