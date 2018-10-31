«С-300 видят все залетающие цели»: в России усомнились в «успехе» Израиля в Сирии

Москва, 31 октября. Известный военный эксперт Алексей Леонков отреагировал на появившуюся в израильских СМИ информацию об «успешном» обходе ВВС Израиля российских комплексов ПВО С-300 «Фаворит».

Ранее израильская радиостанция «Кан Бет» со ссылкой на свои источники распространили информацию о том, что истребители в ходе спецоперации по ликвидации сил радикального движения «Хезболла» в Сирии смогли обойти защиту российских комплексов ПВО С-300. Впрочем, никто, кроме одной лишь станции, об этом не сообщает.

Леонков в интервью «Московскому комсомольцу» назвал информацию израильских СМИ вбросом, который преследует цель — проследить реакцию Москвы. По мнению специалиста, на вброс указывает отсутствие реакции как со стороны Сирии, так и со стороны официального Тель-Авива.

«К тому же израильские СМИ заинтересованы в том, чтобы несколько успокоить свое население: мы летаем и никого не сбивают. Значит — Израиль в безопасности», — добавил Леонков.

Военный эксперт подчеркнул, что российские комплексы С-300 в любом случае контролируют и следят за всеми «залетающими» целями.

Напомним, отношения между Москвой и Тель-Авивом обострились после трагедии с российским самолетом Ил-20, который возвращался на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. По данным министерства обороны РФ, самолет поздно вечером 17 сентября исчез с радаров, в это же время израильские истребители атаковали объекты в Латакии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что данные с радаров С-400 на авиабазе «Хмеймим» доказывают вину Тель-Авива в крушении самолета. Жертвами трагедии стали 15 российских военных.

Впоследствии российское военное ведомство сообщило о решении Москвы усилить безопасность российских военных в САР. Российская сторона поставила республике комплекс С-300.