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Прокуратура Стамбула выяснила, что произошло с телом убитого журналиста Хашукджи

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Прокуратура Стамбула выяснила, что произошло с телом убитого журналиста Хашукджи

Анкара, 31 октября. Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было расчленено и уничтожено. Об этом заявили в прокуратуре Стамбула.

В заявлении ведомства сообщается, что журналист был задушен после того, как вошел в здание консульства. Согласно плану убийц, его тело было расчленено и уничтожено, подчеркнули в прокуратуре Стамбула.

Отметим, что представители прокуратуры Турции провели встречу с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Муаджибом, однако они не дали результата. В частности, аль-Муаджиб не ответил на вопросы турецкой стороны о наличии плана убийства, местонахождения тела или имени местного сообщника преступников, сообщается в заявлении прокуратуры Стамбула.

Напомним ,что журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд заявил, что Хашукджи был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. Всего по делу были задержаны 18 человек.

Автор: Денис Коробейников
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