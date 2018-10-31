Украинские «оборотни» завоют: киевские эксперты оценили эффект российских антисанкций

На Украине активно обсуждают новость о том, что правительство РФ завершило разработку документа «Об ответных мерах России на санкции Украины». По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, целый ряд украинских политиков и экспертов ожидают введения этих мер с затаенным страхом. В первую очередь потому, что после публикации «санкционного списка» карьеры некоторых украинских политиков могут посыпаться.

Однако киевский политолог Виктор Небоженко заявил ФАН, что «будущие санкции РФ не затронут украинскую экономику».

«Думаю, что российские санкции никак не скажутся на украинской экономике. То есть вообще никак», — с бравадой заявил ФАН политолог Виктор Небоженко.

По его мнению, Россия якобы ведет себя непоследовательно, «одной рукой создавая льготы и свободу действий, допустим, олигарху Ринату Ахметову, а другой — жестко кого-то наказывая».

Он считает, что сегодня в бизнес-отношениях между РФ и Украиной сложился негласный консенсус. Он помогает восстанавливать и развивать экономические отношения на фоне полной «заморозки» отношений политических. Так, «только на этой неделе на Украине состоялась масштабная встреча между российскими и украинскими чиновниками, посвященная рыболовству и рыбоводству в Азовском море»; кроме того, «совсем недавно на украинский «Южмаш» в Днепре приезжали десятки российских ракетчиков». Завершил свою тираду Небоженко тем, что назвал санкции «блефом».

Похоже, один из ведущих украинских экспертов в данном случае серьезно недооценивает ситуацию. Упомянутая им российско-украинская встреча по рыбоводству в Азове, как известно, закончилась скандалом. Его устроил глава Меджлиса1 крымско-татарского народа (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) Рефат Чубаров. Прямо на заседании комиссии по вопросам рыболовства в Азове он призвал украинских чиновников «прекратить общение с оккупантами, которые убивают наших детей».

В итоге замглавы Агентства по рыболовству Украины Андрей Кравченко признал — «работа комиссии была заблокирована, и если не будет подписан необходимый протокол, то украинские рыбаки потеряют большую часть Азовского моря для своего промысла».

В свою очередь, одно из ключевых украинских предприятий «Южмаш» общается с российскими специалистами в рамках заключенного в 2017-м контракта с американской «S7 Sea Launch Limited» (имеющей российские корни). По нему предприятие обязалось выпустить 12 ракет «Зенит» для проектов «Морской старт» (плавучая платформа в США) и «Наземный старт» (космодром «Байконур») в обход санкций.

Поддерживают связи с Россией и другие предприятия украинского ВПК — такие как авиаконцерн «Антонов» или «Зоря-машпроект». Да что там говорить — даже у президента Украины Петра Порошенко успешно работает кондитерская фабрика «Рошен» в Липецке, принося своему владельцу немалые прибыли.

Однако все это никак не помешает России ввести санкции против Украины, которые ударят не по предприятиям ВПК, а по сотням торговых компаний, ведущих бизнес с российскими коллегами. По мнению киевских экспертов, в руководство многих из них входят депутаты Верховной рады и украинские политики меньшего калибра, которые на основном месте работы поливают Россию грязью. Именно против таких «оборотней» и будут направлены российские санкции в отношении Украины.

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об экономических ответных мерах на антироссийские санкции Украины». По предварительным данным, эти меры затронут около 360 предприятий и 50 физических лиц. Источник в российском Кабмине отметил — «в списке будет много интересных открытий для украинцев». Из него станет ясно, что многие политики, придерживающиеся радикальных взглядов на отношения с Россией, «не прочь заработать на этих самых отношениях».

Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил: прежде всего Россия собирается блокировать активы и счета лиц из санкционного списка.

«Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране», — уточнил российский премьер.

С благодушным Виктором Небоженко принципиально не согласен киевский политолог, директор УИАМП Руслан Бортник.

«Российские антисанкции очень больно ударят по нашему сырьевому, машиностроительному и аграрному сектору, — заявил он. — В первую очередь под санкции попадут бизнес-план и политики, связанные с партиями «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко».

Бортник считает также, что неизбежным следствием санкций станет потеря множества рабочих мест среди «рядовых» жителей страны.

«Кроме того, эти санкции приведут к потере десятков тысяч рабочих мест — в основном среди украинцев, работающих на предприятиях, ориентированных на экспорт в Россию. А наша власть должна подумать, как компенсировать производителям неизбежную потерю части российских рынков», — резюмировал Бортник.

1 Организация запрещена на территории РФ.