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Лукашенко предложил разместить в Донбасс совместную миссию миротворцев ООН и ОБСЕ

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Лукашенко предложил разместить в Донбасс совместную миссию миротворцев ООН и ОБСЕ

Минск, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости размещения в Донбассе совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ. Об этом президент Белоруссии заявил на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Минске.

Лукашенко отметил, что необходимо продолжить диалог по вопросу размещения миротворческих сил в Донбассе. Президент Белоруссии предложил рассмотреть идею размещения совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе.

«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев​​​. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине», — заявил Лукашенко.

Напомним, осенью 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. Глава государства отметил, что размещение миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе позволит обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ.

Автор: Артем Никулин
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