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Три начальника полиции подозреваются в изнасиловании коллеги в Уфе

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Три начальника полиции подозреваются в изнасиловании коллеги в Уфе

Уфа, 31 октября. Три начальника полиции подозреваются в изнасиловании коллеги в отделении в Уфе.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в Следственном комитете РФ, инцидент произошел в ночь на 31 октября, когда три друга-правоохранителя — начальник полиции Уфимского района, начальник Карамаскалинского района и руководитель отдела по вопросам миграции УМВД — задумали устроить застолье. В процессе мужчины решили пригласить присоединиться к празднованию сотрудницу-дознавателя, ее позвали под предлогом решения рабочих вопросов.

Она не смогла отказать старшему по званию и откликнулась на обращение.

«Над девушкой издевались до самого утра. Молчать она не стала и сразу пошла с заявлением в СК», — сообщил собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку в кабинетах правоохранителей, сами они задержаны до выяснения обстоятельств.

Ранее стало известно о другом инциденте в Уфе. Водитель такси напал на несовершеннолетнюю девушку-пассажирку 16 лет и изнасиловал ее. Полиция впоследствии задержала 39-летнего таксиста, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Насильника могут лишить свободы сроком на 20 лет.

Автор: Екатерина Кухарева
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