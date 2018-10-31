Могерини напомнила странам об обязательствах защищать права журналистов
Брюссель, 31 октября. Европейский союз по случаю международного дня прекращения беззаконности за преступления против журналистов напомнил об обязательствах всех стран защищать права представителей СМИ. Об этом говорится в заявлении от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
В сообщении говорится, что многие журналисты сталкиваются с поступающими угрозами и нападениями за свою деятельность, в то время как люди, совершающие эти «чудовищные преступления», зачастую действуют совершенно безнаказанно. Также, добавила Могерини, случаи убийств журналистов в Евросоюзе показывают, что ни один из регионов мира не застрахован от подобного.
«Все государства в рамках Европейского союза и за его пределами обязаны выполнять свои обязательства по защите свободы выражения мнений и безопасности журналистов путем создания благоприятной правовой среды, обеспечения серьезного отношения к угрозам в адрес журналистов и активного преследования за нападения», — говорится в заявлении.
Кроме того, подчеркнула Могерини, преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы.