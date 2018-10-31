Моряк «Норда» рассказал об условиях содержания экипажа на Украине

Симферополь, 31 октября. Экипаж российского судна «Норд» трижды пытался покинуть Украину. Моряки постоянно находились под надзором украинских силовиков, рассказал матрос сейнера Павел Чмыхалов.

Ранее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков с двух судов. Процедура обмена состоялась на границе Крыма и Украины. По словам Чмыхалова, украинская сторона не собиралась выпускать россиян, если бы не обмен.

В относительной безопасности экипаж «Норда» мог чувствовать себя только в российском посольстве. Родные моряков были шокированы, когда узнали о возвращении своих близких на родину.

«Мой старший ребенок пришел со школы и сказал мне: «Папа, я думаю, что мне это все приснилось», — сказал Павел Чмыхалов.

Напомним, российское судно «Норд» было задержано весной 2018 года. Украинские пограничники незаконно задержали 10 членов экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан сейнера обвиняется в совершении уголовных преступлений, ему грозит тюремный срок за «незаконное пересечение» украинской границы. В ответ на эту провокацию Россия усилила досмотр судов в своей акватории Азова.