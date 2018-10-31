Кириенко рассказал о проектах, получивших президентский грант в 2018 году

Москва, 31 октября. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал о самых крупных проектах, которые получили президентский грант в 2018 году. По его словам, самый крупный из них связан с обучением талантливых детей в сфере культуры.

«В первом конкурсе это было создание молодежного симфонического оркестра, порядка 115 млн рублей было выделено», — сообщил он в интервью журналистам.

Во втором конкурсе победил проект, связанный с созданием региональных центров по отбору и обучению, поддержке талантливых детей, на него было выделено около 112 млн рублей, отметил Кириенко.

Он сообщил, что атлетический клуб из Белгорода, реализующий программы для молодежи в четырех районных центрах Белгородской области, стал самым маленьким проектом-победителем на сумму 83 тысячи рублей.

Замглавы АП РФ добавил, что проект из села Таймылыр в Якутии стал самым «дальним».

Напомним, ранее Кириенко заявил, что возраст участников конкурса управленцев «Лидеры России» был повышен на пять лет — теперь заявки принимаются от граждан 25-50 лет.