Ответственность за теракт беру на себя: как неосторожные публикации в СМИ приводят к реальным жертвам

В здании ФСБ города Архангельска сегодня произошел теракт. Как сообщают СМИ, взрывчатку в здание пронес студент местного политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. Бомба взорвалась слишком рано: юноша погиб на месте. Ему было 17 лет.

В обращении, опубликованном в одном из Telegram-чатов, юноша сообщил, что причиной теракта стало его недовольство работой российских силовых структур, в частности, ФСБ. По его словам, ведомство «фабрикует дела» и «пытает людей», в том числе его единомышленников. Михаил придерживался анархо-коммунистических взглядов, как и «керченский стрелок» Владислав Росляков.

Увлечение молодежи радикальными идеями — явление обыденное. Однако, как правило, оно так и остается увлечением. В случае с Жлобицким все иначе. Видимо, с легкой подачи леволиберальных СМИ он таки нашел себе не абстрактного, а вполне реального врага.

В идеологии анархизма государство — главный враг человечества. В теоретических трудах анархистов понятие «государство» достаточно размыто: на эту роль можно назначить абсолютно любой социальный институт, поэтому все они подлежат уничтожению. Рядовой сотрудник СМИ вряд ли разбирается в классических анархистских манифестах, зато знаком с российскими реалиями и поэтому рад подсказать юному революционеру цель. В данном случае — ФСБ.

Несмотря на либерализацию российского законодательства в части борьбы с экстремизмом, леволиберальная общественность продолжает продвигать негативный образ сотрудника спецслужб в СМИ. Да, иногда российская судебная система дает сбой, но своевременно проводит работу над ошибками. Например, после десятков спорных «дел за репосты» парламент принял предложение президента о смягчении 282-й статьи. В соответствии с новыми поправками большинство дел закрыли. Однако одиозным оппозиционным изданиям вроде «Новой газеты» этого показалось мало.

«Журналистские расследования — это, безусловно, полезный жанр, без которого нормальное гражданское общество не может функционировать. Благодаря сотрудникам СМИ неоднократно вскрывались коррупционные схемы, выяснялись подробности обстоятельств нападений, убийств и многих других правонарушений. Вопрос в самой подаче. Ту же «Новую газету» сложно уличить в излишним симпатиям к силовикам», — говорит независимый аналитик Алексей Филиппов.

Он также напомнил, что ранее это издание публиковало статьи, основанные на неподтвержденных данных. Подобного рода статьи опасны, они могут сформировать у человека искаженную картину мира, в том числе и толкнуть на конкретное преступление.