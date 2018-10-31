Ответственность за теракт беру на себя: как неосторожные публикации в СМИ приводят к реальным жертвам
В здании ФСБ города Архангельска сегодня произошел теракт. Как сообщают СМИ, взрывчатку в здание пронес студент местного политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. Бомба взорвалась слишком рано: юноша погиб на месте. Ему было 17 лет.
В обращении, опубликованном в одном из Telegram-чатов, юноша сообщил, что причиной теракта стало его недовольство работой российских силовых структур, в частности, ФСБ. По его словам, ведомство «фабрикует дела» и «пытает людей», в том числе его единомышленников. Михаил придерживался анархо-коммунистических взглядов, как и «керченский стрелок» Владислав Росляков.
Увлечение молодежи радикальными идеями — явление обыденное. Однако, как правило, оно так и остается увлечением. В случае с Жлобицким все иначе. Видимо, с легкой подачи леволиберальных СМИ он таки нашел себе не абстрактного, а вполне реального врага.
В идеологии анархизма государство — главный враг человечества. В теоретических трудах анархистов понятие «государство» достаточно размыто: на эту роль можно назначить абсолютно любой социальный институт, поэтому все они подлежат уничтожению. Рядовой сотрудник СМИ вряд ли разбирается в классических анархистских манифестах, зато знаком с российскими реалиями и поэтому рад подсказать юному революционеру цель. В данном случае — ФСБ.
Несмотря на либерализацию российского законодательства в части борьбы с экстремизмом, леволиберальная общественность продолжает продвигать негативный образ сотрудника спецслужб в СМИ. Да, иногда российская судебная система дает сбой, но своевременно проводит работу над ошибками. Например, после десятков спорных «дел за репосты» парламент принял предложение президента о смягчении 282-й статьи. В соответствии с новыми поправками большинство дел закрыли. Однако одиозным оппозиционным изданиям вроде «Новой газеты» этого показалось мало.
«Журналистские расследования — это, безусловно, полезный жанр, без которого нормальное гражданское общество не может функционировать. Благодаря сотрудникам СМИ неоднократно вскрывались коррупционные схемы, выяснялись подробности обстоятельств нападений, убийств и многих других правонарушений. Вопрос в самой подаче. Ту же «Новую газету» сложно уличить в излишним симпатиям к силовикам», — говорит независимый аналитик Алексей Филиппов.
Он также напомнил, что ранее это издание публиковало статьи, основанные на неподтвержденных данных. Подобного рода статьи опасны, они могут сформировать у человека искаженную картину мира, в том числе и толкнуть на конкретное преступление.
«Тональность, которая заложена в материале, формирует отношение к героям публикации. И знаете, я не могу сказать, что «Новая» формирует положительный образ сотрудников правоохранительных служб. Нередко они представлены скорее как мрачные садисты. Безусловно, в любых структурах могут работать недобросовестные или жестокие люди, но опыт показывает, что таких меньшинство. Нарочито нелестно отзываясь о стражах порядка, журналисты могут подтолкнуть подростков к преступлениям против силовиков, как это было в случае с Алексеем Навальным. Сколько судеб молодых ребят было сломано из-за агрессии против полицейских на митингах?» — риторически заключил Филиппов.