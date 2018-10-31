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Россияне предпочли провести ноябрьские праздники в Ялте

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Россияне предпочли провести ноябрьские праздники в Ялте

Москва, 31 октября. Ялта стала одним из самых популярных направлений для отдыха россиян в ноябрьские праздники, показала статистика сервиса Tvil.

Россияне стараются куда-нибудь уехать во время длинных выходных на ноябрьские праздники. Одним из таких популярных направлений оказалась Ялта.

«Ялта – уникальный курорт с точки зрения своих природно-климатических условий, у нас развито большое количество мест, которые могут посетить гости крымского полуострова – это санатории, дома отдыха», — поддержал выбор сограждан глава администрации города Алексей Челпанов.

Он обратил внимание, что в Ялте работают над созданием дополнительной инвестиционной и туристической привлекательности. В частности, увеличиваются променадные части городской территории, парки, развивается программа доступной городской среды.

Россияне предпочли провести ноябрьские праздники в Ялте

Средняя цена на номер в санатории в этом году составляет 1964 рубля в сутки, передает Infox. В маленьком отеле можно забронировать номер в среднем за 2240 рублей.

Автор: Катерина Иванова
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