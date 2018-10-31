Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В МВД Якутии нет данных о гражданстве уроженки СССР, оказавшейся в Сирии

43
0 Оставить комментарий

В МВД Якутии нет данных о гражданстве уроженки СССР, оказавшейся в Сирии

Якутск, 31 октября. У полиции Якутии нет данных о наличии российского гражданства у уроженки СССР Людмилы Елизаровой, которая оказалась в Сирии без документов. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по вопросам миграции МВД Якутии Сергей Букин.

По его словам, женщина значится снятой с регистрационного учета по адресу Саха (Якутия), город Мирный, улица Тихонова с 13 июля 2004 года по паспорту гражданина СССР.

Как сообщают РИА Новости, в ведомстве пояснили, что нет никаких данных о получении женщиной российского гражданства.

Напомним, Людмила Елизарова уехала в Сирию, где вышла замуж за палестинского сирийца. Когда она попыталась переоформить документы, выяснилось, что у нее нет российского гражданства. Женщина заявила, что в 1999 году подала документы на его получение. После того как ей выдали одобрение на гражданство, она оформила загранпаспорт и уехала из страны. По ее словам, она не забирала российский паспорт.

Затем женщина дважды меняла загранпаспорт, пока в 2018 году консульство Якутии не сообщило, что Елизарова не отправляла документы на гражданство в Россию. По ее словам, в консульстве пояснили, что подтверждающие документы хранятся только три года.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое