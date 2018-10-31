Наведут шороху: эксперт рассказал о пролете Ту-160 рядом с территорией учений НАТО

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ совершают 10-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей 31 октября. В этот же день в регионе стартуют военные маневры НАТО Trident Juncture — 2018, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания», — подчеркнули в военном ведомстве.

Полет российских сверхзвуковых бомбардировщиков выполняется в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства и по заранее согласованному маршруту, который не пересекает воздушные границы других стран.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, ожидать каких-либо эксцессов не стоит, так как летчики стратегической авиации не могут отходить от своего полетного задания.

«Конечно, у них есть заманчивое желание последить за учениями Альянса с высоты птичьего полета, но они на это не пойдут, это высокопрофессиональные люди, которые выполняют приказ. У них есть определенные маршруты полета — летят до границ стран наших «друзей», разворачиваются и летят обратно. Причем все это происходит в нейтральных водах — то есть мы ничего не нарушаем, чужие границы не пересекаем. А то, что они (НАТО. — Прим. ФАН) там проводят учения, это их проблемы. Тем более самолеты Ту-160 летают выше 10 000 метров и вряд ли помешают маневрам», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН утверждает, что российские самолеты не останутся без внимания со стороны военно-воздушных сил Альянса. Последние в любом случае проведут «специальную» проверку Ту-160.

«У меня друзья летают на таких маршрутах, и, как правило, рядом с ними пристраиваются самолеты НАТО, которые проверяют Ту-160 на предмет ядерного оружия. То есть они включают счетчики и смотрят, есть ли подобное оружие в бомболюках наших машин. Скрыть излучение невозможно. Ну а наши ребята просто сверху пролетят над солдатами НАТО, помашут им крыльями и уйдут на базу. Хотя наведут шороху, уверен. Я бы на их месте нервничал, если бы знал, что надо мной на огромной высоте барражируют стратегические бомбардировщики, способные выжечь половину Европы», — заключил Красноперов.

Напомним, в среду 31 октября в Норвегии стартовала активная фаза стратегических учений НАТО Trident Juncture — 2018. В маневрах задействовано почти 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 29 стран — членов Альянса. Эти учения стали самыми масштабными на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.