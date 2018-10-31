Сирия новости 31 октября 19.30: радикалы заключили перемирие в Алеппо, курды потеряли несколько боевиков в Ракке

Сирия, 31 октября. «Тахрир аш-Шам» и «Национальный фронт освобождения» заключили перемирие в Алеппо, курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными в Ракке, САА ведет обстрел позиций джихадистов в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают боеприпасы боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: взорвало автомобиль SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: заключил перемирие с «Национальным фронтом освобождения» в Алеппо.

Курды: потеряли четырех боевиков убитыми и шесть раненными в окрестностях Кобани, перебросили подкрепление в Тель Абъяд.

Международная коалиция: наносит удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: продолжают вести обстрел позиций SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить работы по разминированию окрестностей Дамаска. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск САР уничтожают боеприпасы радикальных исламистов в поселении Джобар.

Напомним, территория оазиса Восточная Гута была освобождена от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Джихадисты были вынуждены сдать свои позиции сирийской армии, получив взамен возможность беспрепятственно выехать в Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

«Тахрир аш-Шам» и «Национальный фронт освобождения» заключили перемирие, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). В соответствии с достигнутым соглашением, исламисты прекращают боевые действия на северо-западе провинции Алеппо. Кроме того, группировки освободили пленных.

Twitter-канал (@zana_med) пишет, что ВС Турции продолжают вести обстрел подконтрольных курдским военизированным отрядам территорий в окрестностях поселения Кобани. Местный источник сообщает в Twitter (@AACanli), что в результате атак турецкой армии курды потеряли четырех боевиков убитыми и шесть раненными.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что после того, как под прикрытием песчаной бури радикальные исламисты захватили ряд населенных пунктов и нанесли значительный ущерб SDF, в зону боевых действий прибыло подкрепление «демократических сил».

Twitter-канал (@DeirEzzoreNow) пишет, что авиация западного альянса нанесла удары по жилым кварталам населенного пункта Аш-Шаафа. В результате атаки был уничтожен автомобиль ИГ1.

Провинция Ракка

Подконтрольное террористам «Исламского государства» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что радикальные исламисты взорвали автомобиль Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка. В результате атаки курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Подкрепление «демократических сил» и военный конвой международной коалиции прибыли в населенный пункт Тель Абъяд, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@4rj1n). Ранее позиции SDF в этой части региона подверглись атаке со стороны ВС Турции.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет минометный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе населенного пункта Мааркаба на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Ранее сообщалось, что джихадисты пытались проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории недалеко от поселения Атшан. Войска Башара Асада успешно отбили атаку террористов и открыли огонь по их укрепрайонам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)