Принц Чарльз сможет занять королевский престол в Великобритании через три года

Лондон, 31 октября. Королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление принцу Уэльскому Чарльзу. Через три года старший сын королевы сможет возглавить страну. Об этом говорится в книге «Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams» королевского корреспондента Роберта Джобсона.

По его словам, Елизавета II намерена отойти от дел в 95 лет и сделать своего старшего сына принцем-регентом. Это означает, что принц Чарльз по факту займет королевский престол, однако формально королева Елизавета продолжит служить британскому народу.

Отметим, что принц Уэльский дольше всех в истории британской монархии ждет своей очереди на трон. Он стал наследником в трехлетнем возрасте, с начала правления Елизаветы II. Согласно действующим законодательным документам Великобритании, регент должен быть старше 21 года, иметь британское подданство и проживать на территории королевства.