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Лукашенко намерен создать в Минске технический пункт контактной группы по Донбассу

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Лукашенко намерен создать в Минске технический пункт контактной группы по Донбассу

Минск, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создания в Минске технического пункта контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом Лукашенко заявил в ходе выступления на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая в эти дни проходит в Минске.

«Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы», — сказал президент Белоруссии.

При этом Лукашенко не уточнил, какие именно функции будет выполнять технический пункт контактной группы по Донбассу. Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости привлечь США к переговорам по урегулированию кризиса на Украине.

Автор: Артем Никулин
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