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Сирия: житель Хамы нашел в саду древнюю мозаику

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Сирия: житель Хамы нашел в саду древнюю мозаику

Дамаск, 31 октября. Житель сирийской провинции Хама обнаружил на своем садовом участке мозаику, относящуюся к пятому веку нашей эры. Исторический объект уже перевезли в музей Хамы, отмечает агентство SANA.

Известно, что находку сделал житель деревни Хараиб на западе Хамы. На его участке, как оказалось, некогда находился храм. Обнаружив фрагменты мозаики, сириец связался с департаментом исторического наследия Хамы. Специалисты считают, что мозаика была создана в византийский период, около 1600 лет назад. Ее размеры 5 на 30 метров, мозаику украшают надписи на латыни и различные узоры.

Напомним, весной археологи завершили раскопки второй по величине в Сирии мозаики пятого века в поселении Акербат в провинции Хама.    

Автор: Федор Веснин
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