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Лукашенко рассказал о крупном политическом заказе в Европе на эскалацию напряженности

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Лукашенко рассказал о крупном политическом заказе в Европе на эскалацию напряженности

Мюнхен, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа стала ареной противостояния некоторых государств. По словам главы государства, в регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности.

«Убежден, что никто в Европе и за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Запада и Востока. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности», — заявил Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Белоруссии считает, что ключевым вопросом безопасности в Европе является конфликт на Украине. Лукашенко заявил о готовности Минска стать посредником в урегулировании конфликта и активизации работы «нормандской четверки».

Автор: Софья Куликова
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