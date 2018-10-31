Лукашенко рассказал о крупном политическом заказе в Европе на эскалацию напряженности

Мюнхен, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа стала ареной противостояния некоторых государств. По словам главы государства, в регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности.

«Убежден, что никто в Европе и за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Запада и Востока. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности», — заявил Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Белоруссии считает, что ключевым вопросом безопасности в Европе является конфликт на Украине. Лукашенко заявил о готовности Минска стать посредником в урегулировании конфликта и активизации работы «нормандской четверки».