В России предложили упростить оплату мелких штрафов ГИБДД

Москва, 31 октября. Система взимания штрафов ГИБДД меняет принцип своей работы, в упрощенном варианте взыскание штрафов в размере менее трех тысяч рублей будет производиться в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

«Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг», — сказал Аристов в интервью «Российской газете».

Одновременно с этим, по словам руководителя ФССП, приставы будут направлять запрос в банк. В том случае, если у должника есть средства на счетах и нет сведений об оплате им штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей, сумма штрафа будет подлежать списанию банком.

Аристов подчеркнул, что при этом будет также взыскан с должника исполнительский сбор за необходимость принудительного списания задолженности, который составит 7%, но не менее тысячи рублей. У водителя-штрафника будет срок до 2 дней для уплаты штрафа.

Ранее стало известно, что срок хранения штрафных писем от ГИБДД в отделениях «Почты России» сократят с 30 дней до одной недели. Соответствующий законопроект подготовило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь, если водитель не заберет «письмо счастья» в течение недели с почты, оно вернется в ГИБДД, штраф вступит в силу и его будет нужно уплатить.