Эрдоган: Турция создает собственную систему ПВО дальнего радиуса действия
Анкара, 31 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начала разработку национальной системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Об этом президент Турции заявил в ходе презентации новых технологий турецкой оборонной промышленности в Анкаре.
Эрдоган отметил, что Турция начала разработку собственной системы ПВО, которая будет называться Siper. По его словам, испытания новой системы ПВО могут состояться в конце 2021 года.
«Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper», — сказал Эрдоган.
Он также добавил, что в настоящее время доля турецких технологий, используемых при производстве военной продукции, составляет 65%. По его словам, Анкара планирует увеличить долю отечественных технологий в оборонной промышленности, что позволит Турции стать более сильной и независимой.