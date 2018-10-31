Глава «Укртрансбезопасности» оконфузился в ЕВА, показав карту с российским Крымом

Киев, 31 октября. Глава государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время своего выступления на круглом столе комитета по логистике European Business Assotiation (ЕВА) продемонстрировал участникам карту с российским Крымом.

Глава «Укртрансбезопасности» во время своего выступления задействовал слайд презентации с картой, на которой территория Крыма была «закрашена» таким же цветом, как и Россия.

По данным источника «Украинських Новин», никто из присутствующих на круглом столе никак не отреагировал на такой «конфуз» украинского политика.

Отношения между Россией и Украиной обострились после смены власти в Киеве в 2014 году. В марте того же года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Более 95% жителей Севастополя и Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.

Тем не менее, несмотря на то, что крымчане проголосовали демократическим путем, а референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права, Киев и ряд европейских стран по-прежнему считают эту территорию «украинской». Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Запад начал вводить против России санкции, которые украинское руководство поддержало. Кроме того, из-за ситуации с Крымом в 2014 году российскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили права голоса и ряда других полномочий, спустя год санкции против Москвы были лишь ужесточены. Также Киев с 2015 года ввел для граждан России ограничения на въезд в страну, теперь россияне могут попасть на Украину только с загранпаспортом.

Примечательно, что в европейских странах появляются карты и глобусы, на которых Крым показан как часть России. Появления российского Крыма на картах, которые распространяются на Западе, вызывают у Украины истерику. В сентябре этого года известная спортивная польская газета опубликовала на своем сайте карту, на которой Крым — часть России. Один из последних случаев, где у Киева «буйствовал гнев», произошел в Италии — там появилась карта с российским Крымом.