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Опознана первая жертва крушения Boeing-737 в Индонезии

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Опознана первая жертва крушения Boeing-737 в Индонезии

Бангкок, 31 октября. Следователи и судебные медики идентифицировали первую жертву катастрофы лайнера авиакомпании Lion Air, который упал в море у берегов Западной Явы. По информации индонезийского интернет-портала Detik News, это женщина, имя которой Джаннатун Синтия Деви.

Как сообщил генерал Худи Сурьянто, ее удалось опознать по отпечаткам пальцев. Погибшая проживала в округе Сидоарджо в Восточной Яве.

Крушение Boeing-737 MAX авиакомпании Lion Air у побережья Явы стало одной из крупнейших авиакатастроф в истории Индонезии по числу жертв. На борту воздушного судна находились 189 человек, все они погибли.

Автор: Тимур Румянцев
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