Cобака Бузова может заменить Ольгу Бузову в рекламе чипсов

Москва, 31 октября. Собака по кличке Бузова XS готова заменить певицу Ольгу Бузову во время рекламной компании чипсов.

Дело в том, что для рекламной компании в супермаркетах известной сети стали устанавливать картонные копии телеведущей Ольги Бузовой. Жители Московской области и Москвы настолько прониклись к образу популярной телеведущей, что стали забирать с собой картонные щиты на память.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», тезка телеведущей — собака Бузова XS решила помочь в продвижении чипсов. На ее официальной странице в Instagram появилось заявление.