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Cобака Бузова может заменить Ольгу Бузову в рекламе чипсов

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Cобака Бузова может заменить Ольгу Бузову в рекламе чипсов

Москва, 31 октября. Собака по кличке Бузова XS готова заменить певицу Ольгу Бузову во время рекламной компании чипсов.

Дело в том, что для рекламной компании в супермаркетах известной сети стали устанавливать картонные копии телеведущей Ольги Бузовой. Жители Московской области и Москвы настолько прониклись к образу популярной телеведущей, что стали забирать с собой картонные щиты на память.

Cобака Бузова может заменить Ольгу Бузову в рекламе чипсов

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», тезка телеведущей — собака Бузова XS решила помочь в продвижении чипсов. На ее официальной странице  в Instagram появилось заявление.

«Предлагаю совершенно бесплатно, то есть даром, сняться в рекламе Lay’s и заменить Ольгу Бузову собой. Считаю, что образ грозной собаки, каковой являюсь я, отпугнет всех воров», — сообщается на странице Бузова XS.

 

Автор: Денис Коробейников
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