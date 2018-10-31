Cобака Бузова может заменить Ольгу Бузову в рекламе чипсов
Москва, 31 октября. Собака по кличке Бузова XS готова заменить певицу Ольгу Бузову во время рекламной компании чипсов.
Дело в том, что для рекламной компании в супермаркетах известной сети стали устанавливать картонные копии телеведущей Ольги Бузовой. Жители Московской области и Москвы настолько прониклись к образу популярной телеведущей, что стали забирать с собой картонные щиты на память.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», тезка телеведущей — собака Бузова XS решила помочь в продвижении чипсов. На ее официальной странице в Instagram появилось заявление.
«Предлагаю совершенно бесплатно, то есть даром, сняться в рекламе Lay’s и заменить Ольгу Бузову собой. Считаю, что образ грозной собаки, каковой являюсь я, отпугнет всех воров», — сообщается на странице Бузова XS.