Это не терроризм: ветеран ФСБ нашел связь между трагедией в Керчи и взрывом в Архангельске

Москва, 31 октября. Очень часто после крупных терактов и громких трагедий активизируются люди, склонные к проявлениям экстремизма. Об этом рассказал ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» Дмитрий Иванцов.

Ранее в Архангельске 17-летний студент политехнического колледжа устроил взрыв у здания УФСБ в Архангельске. В результате взрыва погиб один человек и еще двое пострадали.

«После каждого случая таких подростковых стрелков, как было в Керчи, в какой-то период времени происходит два-три случая попыток повторения. И это статистика за десятилетия», — сказал Иванцов в комментарии ForPost.

При этом, отметил ветеран ФСБ, людей, совершивших подобное, не стоит называть террористами. Совершение терактов направлено на устрашение населения или направлено на власти, которые должны принять нужное террористам решение. Что же толкнуло «керченского стрелка» и архангельского подрывника на их действия — пока неясно.

«Люди, склонные к совершению каких-то подобных действий после громких инцидентов — это не террористы, в какой-то мере это экстремизм, так еще можно сказать, но не терроризм», — подчеркнул эксперт.

Иванцов также призвал не делать поспешных выводов.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По версии следствия, нападавший был студентом того же учебного заведения. Жертвами трагедии, включая подозреваемого, стал 21 человек.